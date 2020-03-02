«Спасем жизнь вместе». В Калмыкии подвели итоги регионального этапа конкурса социальной рекламы















Организаторами регионального этапа конкурса выступили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД.

В этом году в конкурсную комиссию было представлено 44 работы по трём номинациям «Лучший макет наружной социальной рекламы», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности» и «Лучший буклет». Организаторами регионального этапа конкурса выступили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД.В этом году в конкурсную комиссию было представлено 44 работы по трём номинациям «Лучший макет наружной социальной рекламы», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности» и «Лучший буклет».



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