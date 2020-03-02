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Вчера, 17:00

Ветераны России получат бесплатные мобильные телефоны


Ветераны России получат бесплатные мобильные телефоны






В Калмыкии, как и во всей России, ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда будут звонить бесплатно. С 1 маяна постоянной основе отменяется плата за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной связи для всех ветеранов. Кроме того, участники войны получат мобильные телефоны, которые оснащены необходимыми номерами экстренных и социальных служб и волонтеров.





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