Ветераны России получат бесплатные мобильные телефоны















В Калмыкии, как и во всей России, ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда будут звонить бесплатно. С 1 маяна постоянной основе отменяется плата за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной связи для всех ветеранов. Кроме того, участники войны получат мобильные телефоны, которые оснащены необходимыми номерами экстренных и социальных служб и волонтеров.



В Калмыкии, как и во всей России, ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда будут звонить бесплатно. С 1 маяна постоянной основе отменяется плата за услуги местной, внутризоновой и междугородной стационарной связи для всех ветеранов. Кроме того, участники войны получат мобильные телефоны, которые оснащены необходимыми номерами экстренных и социальных служб и волонтеров.



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