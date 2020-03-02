Ремонт в Республиканской больнице им. Жемчуева продолжается













Устранить все нарушения в кратчайшие сроки и завершить работы по капитальному ремонту Республиканской больницы. Такое поручение дал глава региона Бату Хасиков во время инспекционной проверки медицинского учреждения.

Стоит отметить, что реконструкция двух блоков началась в прошлом году. В блоке "Б" проведен капитальный ремонт девяти операционных. По словам главного врача Очира Бадма-Горяева, это сердце хирургического отделения давно нуждалось в реконструкции и приобретении нового оборудования.

А в отделении лучевой диагностики появится аппарат, который позволит получать информацию о состоянии внутренних органов, его бывает сложно оценить невооружённым глазом. Как рассказал руководитель больницы Очир Бадма-Горяев, с вводом в эксплуатацию здания и медицинского оборудования жизнь пациентов значительно улучшится, теперь не нужно будет получать высококвалифицированную помощь за пределами региона.



Устранить все нарушения в кратчайшие сроки и завершить работы по капитальному ремонту Республиканской больницы. Такое поручение дал глава региона Бату Хасиков во время инспекционной проверки медицинского учреждения.Стоит отметить, что реконструкция двух блоков началась в прошлом году. В блоке "Б" проведен капитальный ремонт девяти операционных. По словам главного врача Очира Бадма-Горяева, это сердце хирургического отделения давно нуждалось в реконструкции и приобретении нового оборудования.А в отделении лучевой диагностики появится аппарат, который позволит получать информацию о состоянии внутренних органов, его бывает сложно оценить невооружённым глазом. Как рассказал руководитель больницы Очир Бадма-Горяев, с вводом в эксплуатацию здания и медицинского оборудования жизнь пациентов значительно улучшится, теперь не нужно будет получать высококвалифицированную помощь за пределами региона.



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