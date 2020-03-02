Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:46

В республике начались мероприятия к 75-летию Великой Победы


В республике начались мероприятия к 75-летию Великой Победы





В республике начались мероприятия к 75-летию Великой Победы.
Калмыкия отправила на фронт более 40 тысяч человек, в действующей армии служили еще примерно 4,5 тысячи. Подвиг людей, вставших на защиту Отечества, в памяти народа будет жить вечно, а те, кто отстаивал свободу степного края – национальные герои республики. В их числе и Николай Калустов.
В первых дней войны он сражался в рядах 28 армии, участвовал в боях за освобождение Калмыкии, Ростовской области и Украины. В этом году ему исполнится 96 лет. В честь Николая Христофоровича в, ставшем ему родным, поселке Комсомольский провели "Урок мужества". Ветеран поделился воспоминаниями о фронтовых буднях.





Другие новости по теме:

  • В республике готовятся отметить 75-летие Великой Победы
  • В Элисте начались мероприятия к 30-летию вывода войск из Афганистана
  • Война Николая Калустова
  • В Калмыкии широко отметили День Победы
  • На Мемориальном комплексе воинам 28 Армии состоялся торжественный митинг
  • Школьники провели дистанционную встречу с ветераном войны
  • Всероссийский урок, посвященный 70- летию Великой Победы
  • Ветераны Калмыкии получат единовременные выплаты к 70-летию Победы
  • В Калмыкии готовятся к празднованию 70-летия Великой Победы
  • В Калмыкии начата подготовка к 70-летию Великой Победы

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Март 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34