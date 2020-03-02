











В республике начались мероприятия к 75-летию Великой Победы.

Калмыкия отправила на фронт более 40 тысяч человек, в действующей армии служили еще примерно 4,5 тысячи. Подвиг людей, вставших на защиту Отечества, в памяти народа будет жить вечно, а те, кто отстаивал свободу степного края – национальные герои республики. В их числе и Николай Калустов.

В первых дней войны он сражался в рядах 28 армии, участвовал в боях за освобождение Калмыкии, Ростовской области и Украины. В этом году ему исполнится 96 лет. В честь Николая Христофоровича в, ставшем ему родным, поселке Комсомольский провели "Урок мужества". Ветеран поделился воспоминаниями о фронтовых буднях.



В республике начались мероприятия к 75-летию Великой Победы.Калмыкия отправила на фронт более 40 тысяч человек, в действующей армии служили еще примерно 4,5 тысячи. Подвиг людей, вставших на защиту Отечества, в памяти народа будет жить вечно, а те, кто отстаивал свободу степного края – национальные герои республики. В их числе и Николай Калустов.В первых дней войны он сражался в рядах 28 армии, участвовал в боях за освобождение Калмыкии, Ростовской области и Украины. В этом году ему исполнится 96 лет. В честь Николая Христофоровича в, ставшем ему родным, поселке Комсомольский провели "Урок мужества". Ветеран поделился воспоминаниями о фронтовых буднях.



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