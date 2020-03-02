В Калмыкии в скором времени появятся специалисты по раннему диагностированию расстройств аутистического спектра













Калмыцкая Некоммерческая организация вошла в шестерку лучших в числе 91, которые подали заявку на участие в обучающей спецпрограмме фонда «Обнаженные сердца».

В этом году в центре помощи и поддержки семьям с детьми с расстройствами аутистического спектра Калмыкии «Тенгрин Эдстя» , благодаря победе в конкурсе, появятся свои специалисты по раннему диагностированию подобных особенностей развития . Напомню, организация «Тенгрин Эдстя» или «Отмеченные небом» была создана в мае 2017 года. Год назад на реабилитации здесь находились 30 детей, однако, в этом году удалось немного увеличить количество мест.



Калмыцкая Некоммерческая организация вошла в шестерку лучших в числе 91, которые подали заявку на участие в обучающей спецпрограмме фонда «Обнаженные сердца».В этом году в центре помощи и поддержки семьям с детьми с расстройствами аутистического спектра Калмыкии «Тенгрин Эдстя» , благодаря победе в конкурсе, появятся свои специалисты по раннему диагностированию подобных особенностей развития . Напомню, организация «Тенгрин Эдстя» или «Отмеченные небом» была создана в мае 2017 года. Год назад на реабилитации здесь находились 30 детей, однако, в этом году удалось немного увеличить количество мест.



Смотреть полный выпуск новостей



