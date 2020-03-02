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Сегодня, 11:29

В Калмыкии в скором времени появятся специалисты по раннему диагностированию расстройств аутистического спектра


В Калмыкии в скором времени появятся специалисты по раннему диагностированию расстройств аутистического спектра





Калмыцкая Некоммерческая организация вошла в шестерку лучших в числе 91, которые подали заявку на участие в обучающей спецпрограмме фонда «Обнаженные сердца».
В этом году в центре помощи и поддержки семьям с детьми с расстройствами аутистического спектра Калмыкии «Тенгрин Эдстя» , благодаря победе в конкурсе, появятся свои специалисты по раннему диагностированию подобных особенностей развития . Напомню, организация «Тенгрин Эдстя» или «Отмеченные небом» была создана в мае 2017 года. Год назад на реабилитации здесь находились 30 детей, однако, в этом году удалось немного увеличить количество мест.





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