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Вчера, 17:35

В Элисте состоялся семинар по повышению правовой грамотности в сфере ЖКХ.


В Элисте состоялся семинар по повышению правовой грамотности в сфере ЖКХ.






Его участники – жители многоэтажек, представители ТСЖ, желающие получить подробную информацию по проблемам организации управления домом. Организаторы, а это Ассоциация «Управдом», Инспекция госжилнадзора и региональный фонд капитального строительства, планируют при поддержке профильного министерства провести целый цикл обучающих семинаров. Специалисты расскажут о возможных формах управления многоквартирными домами, порядке проведения общего собрания, а также проинформируют о правилах предоставления коммунальных услуг, представят перечень тех, кто имеет право на получение субсидий и льгот. Иляна Музгунова, начальник отдела Инспекции государственного жилищного надзора, подчеркивает, что сегодня у жильцов многоэтажек возрос интерес к такой форме управления, как товарищество собственников жилья. Но не всегда люди понимают, как организовать этот процесс. На сегодня в Калмыкии действует 21 ТСЖ, созданные много лет назад.





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