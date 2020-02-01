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Вчера, 15:39

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд


Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд





С наступлением тёплой погоды, количество любителей затонировать свой автомобиль вырастает. Однако не все автолюбители соблюдают установленные законом нормы тонирования авто. Ознакомился с ситуацией на дорогах – наш корреспондент, Церен Банинов.

Пресечение правонарушений водителей, связанных с соблюдением норм по тонировке – главная цель проверок на дорогах Элисты. Патрули были организованы сразу на трех участках Элисты.

Нарушителей хватает. Далеко не все понимают опасность чрезмерной тонировки. В тёмное время суток, в условиях плохой освещённости, бывает трудно заметить пешехода, а при наличии пленки, порой, невозможно. Доказательство тому – статистика. По данным ведомства, водители, создающие аварийную ситуацию на дорогах или ставшие виновниками ДТП, в большинстве случаев не соблюдают правила тонировки.

Согласно ГОСТу, затемнение передних боковых стёкол машины не должно превышать 70%, лобовых – 75%. Соответствие нормам определяет специальный прибор. Водитель, превысивший этот порог, должен в присутствии полицейского удалить плёнку. в противном случае, нарушителя ждет штраф - 500 рублей. А вот если откажется, то ему грозит административный арест до 15 суток. Впрочем, инспекторы говорят, что такое бывает редко, большинство автовладельцев снимают тонировку на месте.

Проверка показала, что любителей тонировки в Элисте по-прежнему немало. И, в основном, это молодёжь. Сотрудники Госавтоинспекции говорят, что с приходом весны рейды будут проводить чаще.



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