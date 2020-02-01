











Село Троицкое расширяет границы. Связано это с участившимися ДТП на участке дороги, который примыкает к федеральной трассе. Только на этой неделе авария на данном месте унесла жизнь шестерых молодых людей. Это произошло в ночь на 19 февраля. По поручению Главы Республики с сегодняшнего дня в населенном пункте начались работы по обустройству искусственной дорожной неровности. Здесь устанавливают предупреждающие знаки, в том числе, об ограничении движения до 20 километров в час. Появятся также искусственное освещение, дополнительные фото и видеокамеры. Знаки «начало и конец населенного пункта» тоже перенесут.



Село Троицкое расширяет границы. Связано это с участившимися ДТП на участке дороги, который примыкает к федеральной трассе. Только на этой неделе авария на данном месте унесла жизнь шестерых молодых людей. Это произошло в ночь на 19 февраля. По поручению Главы Республики с сегодняшнего дня в населенном пункте начались работы по обустройству искусственной дорожной неровности. Здесь устанавливают предупреждающие знаки, в том числе, об ограничении движения до 20 километров в час. Появятся также искусственное освещение, дополнительные фото и видеокамеры. Знаки «начало и конец населенного пункта» тоже перенесут.



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