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Вчера, 15:27

Село Троицкое расширяет границы


Село Троицкое расширяет границы





Село Троицкое расширяет границы. Связано это с участившимися ДТП на участке дороги, который примыкает к федеральной трассе. Только на этой неделе авария на данном месте унесла жизнь шестерых молодых людей. Это произошло в ночь на 19 февраля. По поручению Главы Республики с сегодняшнего дня в населенном пункте начались работы по обустройству искусственной дорожной неровности. Здесь устанавливают предупреждающие знаки, в том числе, об ограничении движения до 20 километров в час. Появятся также искусственное освещение, дополнительные фото и видеокамеры. Знаки «начало и конец населенного пункта» тоже перенесут.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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