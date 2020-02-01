Судебные приставы Калмыкии подвели итоги деятельности



















Подвели итоги деятельности и судебные приставы на расширенном заседании, в котором приняли участие Председатель Правительства Юрий Зайцев, заместитель председателя Народного хурала Николай Нуров и руководитель управления ФСБ Павел Булкин. Задачи, поставленные перед ведомством, выполнены, отметил глава регионального ведомства Роман Мухортов. По его данным, интенсивность исполнения актов судебных и иных органов в 2019 возросла и составила 84 %, при этом, окончено и прекращено свыше107 тысяч исполнительных производств. Взысканная судебными приставами-исполнителями сумма, в результате мер принудительного воздействия, составила 1 миллиард 279 миллионов рублей, это больше чем годом ранее. Чрезвычайных происшествий в зданиях и помещениях судов, на судебных участках в минувшем году не допущено.



Подвели итоги деятельности и судебные приставы на расширенном заседании, в котором приняли участие Председатель Правительства Юрий Зайцев, заместитель председателя Народного хурала Николай Нуров и руководитель управления ФСБ Павел Булкин. Задачи, поставленные перед ведомством, выполнены, отметил глава регионального ведомства Роман Мухортов. По его данным, интенсивность исполнения актов судебных и иных органов в 2019 возросла и составила 84 %, при этом, окончено и прекращено свыше107 тысяч исполнительных производств. Взысканная судебными приставами-исполнителями сумма, в результате мер принудительного воздействия, составила 1 миллиард 279 миллионов рублей, это больше чем годом ранее. Чрезвычайных происшествий в зданиях и помещениях судов, на судебных участках в минувшем году не допущено.



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