Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 15:21

Судебные приставы Калмыкии подвели итоги деятельности


Судебные приставы Калмыкии подвели итоги деятельности








Подвели итоги деятельности и судебные приставы на расширенном заседании, в котором приняли участие Председатель Правительства Юрий Зайцев, заместитель председателя Народного хурала Николай Нуров и руководитель управления ФСБ Павел Булкин. Задачи, поставленные перед ведомством, выполнены, отметил глава регионального ведомства Роман Мухортов. По его данным, интенсивность исполнения актов судебных и иных органов в 2019 возросла и составила 84 %, при этом, окончено и прекращено свыше107 тысяч исполнительных производств. Взысканная судебными приставами-исполнителями сумма, в результате мер принудительного воздействия, составила 1 миллиард 279 миллионов рублей, это больше чем годом ранее. Чрезвычайных происшествий в зданиях и помещениях судов, на судебных участках в минувшем году не допущено.





Другие новости по теме:

  • Судебные приставы арестовали четыре животноводческие стоянки
  • Профессиональный праздник отмечают судебные приставы
  • Судебные приставы подвели итоги
  • Итоги работы прокуратуры за первое полугодие подвели на заседании коллегии регионального ведомства
  • Судебные приставы подвели итоги
  • 500 миллионов рублей взыскано с должников службой судебных приставов
  • Судебные приставы Калмыкии добились погашения долгов за ЖКУ на 5,5 млн. руб.
  • Судебные приставы подвели итоги за минувший год
  • Судебные приставы призывают оплатить долги перед отпуском
  • Судебные приставы Калмыкии подвели итоги работы за 2012 год

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34