















Сегодня судебный корпус Калмыкии подвел итоги 2019 года. В степном регионе, как и по всей стране, продолжается работа по совершенствованию системы правосудия. С основным докладом выступил Председатель Верховного суда Валерий Петренко. Как он озвучил, рассмотрено на 11 процентов больше дел, чем в 2018-м. По-прежнему, много преступлений, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также незаконным оборотом наркотических веществ. Увеличилось число жилищных споров. Их рассмотрено около пяти тысяч. При этом 82 процента составляют дела о взыскании коммунальных платежей и взносов за капитальный ремонт. При этом уменьшилось количество судебных материалов, связанных с трудовыми спорами. А вот с участием присяжных заседателей Верховным судом Калмыкии рассмотрено пять дел в отношении шести лиц, из которых, два человека осуждены, а четверо оправданы.



Сегодня судебный корпус Калмыкии подвел итоги 2019 года. В степном регионе, как и по всей стране, продолжается работа по совершенствованию системы правосудия. С основным докладом выступил Председатель Верховного суда Валерий Петренко. Как он озвучил, рассмотрено на 11 процентов больше дел, чем в 2018-м. По-прежнему, много преступлений, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, а также незаконным оборотом наркотических веществ. Увеличилось число жилищных споров. Их рассмотрено около пяти тысяч. При этом 82 процента составляют дела о взыскании коммунальных платежей и взносов за капитальный ремонт. При этом уменьшилось количество судебных материалов, связанных с трудовыми спорами. А вот с участием присяжных заседателей Верховным судом Калмыкии рассмотрено пять дел в отношении шести лиц, из которых, два человека осуждены, а четверо оправданы.



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