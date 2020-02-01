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Вчера, 14:48

Республиканский «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» стал победителем конкурса грантов на 2020 год


Республиканский «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» стал победителем конкурса грантов на 2020 год





В рамках Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» Национального проекта «Образование», учреждению будет выделен грант, в размере свыше 6 миллионов рублей. Консультация осуществляется бесплатно. В пункте выполняют свою деятельность логопед, дефектолог, психолог, социальный педагог, клинический психолог, АВА –терапист, а также педиатр, невролог и психиатр. На территории нашей республики функционирует 5 консультационных пунктов. В Элисте, Городовиковске, поселках Комсомольский, Цаган-Аман и в селе Садовое. Основной целью деятельности Региональной службы консультативной помощи является оказание психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям.





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