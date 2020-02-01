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Вчера, 16:44

«Ты нужен своему ребенку». Судебные приставы Калмыкии взыскали более 2 миллионов рублей долгов по алиментам


«Ты нужен своему ребенку». Судебные приставы Калмыкии взыскали более 2 миллионов рублей долгов по алиментам







Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении 93 неплательщиков были вынесены постановления, 75 человек были лишены права выезжать за границу, произведено 73 ареста имущества должников. Кроме того, 19 жителей республики привлечены к административной ответственности и 9 — к уголовной.
Напомним, что правительство утвердило специальный план, в рамках которого Служба судебных приставов будет способствовать повышению эффективности исполнения судебных актов и нотариальных соглашений об уплате алиментов и защите прав их получателей.



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