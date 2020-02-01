Народный Хурал Калмыкии рассмотрел ряд социальных законопроектов

















Ежегодную выплату в размере 2 тысяч рублей предлагается установить в качестве меры социальной поддержки граждан, относящихся к категории «Дети войны».

Этот законопроект сегодня рассмотрели на заседании социального комитета Народного Хурала. Он разработан по поручению Главы Калмыкии. Как было озвучено, в регионе проживает свыше 12 тысяч человек в возрасте от 75 до 93 лет, которым, на 9 мая 1945 года, не исполнилось 18 лет. И они, согласно представленному на рассмотрение законопроекту, помимо выплаты в размере 2 тысячи рублей, ежегодно смогут получать еще ряд социальных мер поддержки.

Всего на повестке дня было рассмотрено 10 законопроектов. В их числе, разработанный республиканской прокуратурой закон, который запрещает оптовую и розничную продажу снюсов. За нарушение запрета вводится административный штраф.



Ежегодную выплату в размере 2 тысяч рублей предлагается установить в качестве меры социальной поддержки граждан, относящихся к категории «Дети войны».Этот законопроект сегодня рассмотрели на заседании социального комитета Народного Хурала. Он разработан по поручению Главы Калмыкии. Как было озвучено, в регионе проживает свыше 12 тысяч человек в возрасте от 75 до 93 лет, которым, на 9 мая 1945 года, не исполнилось 18 лет. И они, согласно представленному на рассмотрение законопроекту, помимо выплаты в размере 2 тысячи рублей, ежегодно смогут получать еще ряд социальных мер поддержки.Всего на повестке дня было рассмотрено 10 законопроектов. В их числе, разработанный республиканской прокуратурой закон, который запрещает оптовую и розничную продажу снюсов. За нарушение запрета вводится административный штраф.



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