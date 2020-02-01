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Вчера, 14:58

Народный Хурал Калмыкии рассмотрел ряд социальных законопроектов


Народный Хурал Калмыкии рассмотрел ряд социальных законопроектов







Ежегодную выплату в размере 2 тысяч рублей предлагается установить в качестве меры социальной поддержки граждан, относящихся к категории «Дети войны».
Этот законопроект сегодня рассмотрели на заседании социального комитета Народного Хурала. Он разработан по поручению Главы Калмыкии. Как было озвучено, в регионе проживает свыше 12 тысяч человек в возрасте от 75 до 93 лет, которым, на 9 мая 1945 года, не исполнилось 18 лет. И они, согласно представленному на рассмотрение законопроекту, помимо выплаты в размере 2 тысячи рублей, ежегодно смогут получать еще ряд социальных мер поддержки.
Всего на повестке дня было рассмотрено 10 законопроектов. В их числе, разработанный республиканской прокуратурой закон, который запрещает оптовую и розничную продажу снюсов. За нарушение запрета вводится административный штраф.





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