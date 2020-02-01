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Сегодня, 18:03

Предстоящие поправки в главный документ страны. Комментарии экспертов.


Предстоящие поправки в главный документ страны. Комментарии экспертов.






Поправки в 71 статью Конституции России о персональных данных, позволят сформировать законодательство по защите граждан от современных цифровых угроз, сообщают эксперты. С инициативой выступила предприниматель в сфере Айти-индустрии Наталья Касперская. Изменения в Конституции страны должны учесть вопросы, связанные с защитой информации, прав и свобод граждан в информационной среде. Главным аспектом должно стать, то, что сбор, хранение, использование и распространение данных о частной жизни лица без его согласия - недопустимо. Это сфера, куда не должна проникать правовая регламентация, но граница которой, должна быть защищена законом.





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