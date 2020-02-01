Свыше 16 тысяч жителей Калмыкии обратились за пенсионными накоплениями.















Средства выплачиваются единоразово, если размер накопительной части, по отношению к общему размеру страховой пенсии, составляет пять и менее процентов. Под эту категорию, в первую очередь, подпадают мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины с 1957 по 1966.

На срочную выплату имеют право участники Программы государственного софинансирования пенсий, а также обладательницы сертификата на маткапитал, средства которого они направили на формирование своей накопительной пенсии.



Средства выплачиваются единоразово, если размер накопительной части, по отношению к общему размеру страховой пенсии, составляет пять и менее процентов. Под эту категорию, в первую очередь, подпадают мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины с 1957 по 1966.На срочную выплату имеют право участники Программы государственного софинансирования пенсий, а также обладательницы сертификата на маткапитал, средства которого они направили на формирование своей накопительной пенсии.



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