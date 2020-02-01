Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 14:55

Свыше 16 тысяч жителей Калмыкии обратились за пенсионными накоплениями.


Свыше 16 тысяч жителей Калмыкии обратились за пенсионными накоплениями.






Средства выплачиваются единоразово, если размер накопительной части, по отношению к общему размеру страховой пенсии, составляет пять и менее процентов. Под эту категорию, в первую очередь, подпадают мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины с 1957 по 1966.
На срочную выплату имеют право участники Программы государственного софинансирования пенсий, а также обладательницы сертификата на маткапитал, средства которого они направили на формирование своей накопительной пенсии.





Другие новости по теме:

  • ПФР по Калмыкии продолжает выплату пенсионных накоплений
  • В программу софинансирования пенсии вступили около 7000 человек
  • В августе ПФР произведет корректировку страховых пенсий работающих пенсионеров
  • За выплатой пенсии обратились свыше 10 тысяч пенсионеров Калмыкии
  • Срок выбора тарифа накопительной части пенсии продлен до 2015 года
  • Жители Калмыкии должны выбрать порядок исчисления пенсий
  • Участниками программы софинансирования пенсии стали почти 7 тысяч жителей Калмыкии
  • Жители Калмыкии могут выбрать тариф пенсионных накоплений
  • Жители Калмыкии могут выбрать тариф страхового взноса пенсии
  • Калмыцкие пенсионеры могут получить выплаты по накопительной системе

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34