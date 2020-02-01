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Вчера, 17:47

Предстоящие поправки в главный документ страны. Комментарии специалистов.


Предстоящие поправки в главный документ страны. Комментарии специалистов.







Председатель Калмыцкой общественной организации ветеранов войны и труда Владимир Овечкин поддерживает идею Народного артиста России Владимира Машкова, который входит в рабочую группу по подготовке изменений в основной закон государства, о внесении в Конституцию поправки на запрет отчуждения российских земель. Об этом он сегодня рассказал в интервью Вестям. По его мнению, никто не имеет право претендовать на территориальную целостность страны. На защите ее рубежей в годы Великой Отечественной доблестно стояли и калмыцкие воины.

По словам Заслуженного юриста России Николая Хазикова, невозможность отчуждения какой-либо территории государства уже прописаны в главном документе страны, который был принят в декабре 1993 года. Поэтому рабочей группе предстоит еще тщательная работа по рассмотрению итогового законопроекта, который должны одобрить жители страны, считает он.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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