Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:37

Изменилась структура управления региональных общественных организаций в рамках Устава Вольного экономического общества России.


Изменилась структура управления региональных общественных организаций в рамках Устава Вольного экономического общества России.








Новый Устав Вольного экономического общества России вносит изменения в структуре управления региональных общественных организаций.
Теперь во главе - не Президент, а руководитель.

Сегодня состоялось организационное собрание, на котором в этой должности утвердили Боову Бадмаева, первого заместителя Председателя Правительства. Также избран новый состав правления из 8 человек, вместо прежнего президиума. Это ученые, практики, представители государственной и муниципальной властей во главе с профессором КалмГУ Эльзой Мантаева. Утверждена ревизионная комиссия из 3 человек. В состав вошел и глава кабинета министров Юрий Зайцев, который также является членом правления «Вольное экономическое общество России». По его словам, экспертное сообщество Калмыкии направит свой опыт, знание, усилия на решение экономических задач.
Впереди – реализация важных проектов, в рамках, как Национальной программы, так и Стратегического плана развития региона.





Другие новости по теме:

  • Юрий Зайцев утверждён в должности председателя правительства
  • Депутаты утвердили Юрия Зайцева на должность и.о. председателя правительства Калмыкии
  • Председателем правительства Калмыкии назначен Юрий Зайцев
  • Представители Вольного экономического общества в Калмыкии
  • Борис Манджиев избран членом секретариата Союза Театральных деятелей России
  • Алексей Орлов включен в состав делегации РФ на Конгресс местных и региональных властей Совета Европы
  • Главе Калмыкии представлен новый руководитель Пограничного Управления ФСБ Станислав Маслов
  • В день молодежи России состоялось первое заседание молодежного правительства Калмыкии
  • Владимир Путин утвердил новый состав Совета по правам человека
  • Владимир Путин начнет консультации с кандидатами в новый состав правительства

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34