Изменилась структура управления региональных общественных организаций в рамках Устава Вольного экономического общества России.



















Новый Устав Вольного экономического общества России вносит изменения в структуре управления региональных общественных организаций.

Теперь во главе - не Президент, а руководитель.



Сегодня состоялось организационное собрание, на котором в этой должности утвердили Боову Бадмаева, первого заместителя Председателя Правительства. Также избран новый состав правления из 8 человек, вместо прежнего президиума. Это ученые, практики, представители государственной и муниципальной властей во главе с профессором КалмГУ Эльзой Мантаева. Утверждена ревизионная комиссия из 3 человек. В состав вошел и глава кабинета министров Юрий Зайцев, который также является членом правления «Вольное экономическое общество России». По его словам, экспертное сообщество Калмыкии направит свой опыт, знание, усилия на решение экономических задач.

Впереди – реализация важных проектов, в рамках, как Национальной программы, так и Стратегического плана развития региона.



Новый Устав Вольного экономического общества России вносит изменения в структуре управления региональных общественных организаций.Теперь во главе - не Президент, а руководитель.Сегодня состоялось организационное собрание, на котором в этой должности утвердили Боову Бадмаева, первого заместителя Председателя Правительства. Также избран новый состав правления из 8 человек, вместо прежнего президиума. Это ученые, практики, представители государственной и муниципальной властей во главе с профессором КалмГУ Эльзой Мантаева. Утверждена ревизионная комиссия из 3 человек. В состав вошел и глава кабинета министров Юрий Зайцев, который также является членом правления «Вольное экономическое общество России». По его словам, экспертное сообщество Калмыкии направит свой опыт, знание, усилия на решение экономических задач.Впереди – реализация важных проектов, в рамках, как Национальной программы, так и Стратегического плана развития региона.



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