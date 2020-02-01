













Социальные объекты – в центре внимания руководства республики. Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев с рабочим визитом побывал в Приютненском районе. В первую очередь, он посетил образовательные учреждения, сельский дом культуры в селе Воробьевка, медицинские учреждения. Самая актуальная проблема – плачевное состояние Приютненской районной больницы. Здание 89-го года постройки не соответствует санитарным требованиям для лечения больных. Здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Своими силами частично привели в порядок некоторые отделения. Поликлиника, скорая помощь и другие структурные подразделения разбросаны по селу. А это доставляет неудобства жителям. Особенно представителям старшего поколения. Вместе с руководителем кабинета министров региона в инспекционной поездке побывала наша съёмочная группа. Репортаж корреспондента Ольги Эняевой.



Социальные объекты – в центре внимания руководства республики. Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев с рабочим визитом побывал в Приютненском районе. В первую очередь, он посетил образовательные учреждения, сельский дом культуры в селе Воробьевка, медицинские учреждения. Самая актуальная проблема – плачевное состояние Приютненской районной больницы. Здание 89-го года постройки не соответствует санитарным требованиям для лечения больных. Здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Своими силами частично привели в порядок некоторые отделения. Поликлиника, скорая помощь и другие структурные подразделения разбросаны по селу. А это доставляет неудобства жителям. Особенно представителям старшего поколения. Вместе с руководителем кабинета министров региона в инспекционной поездке побывала наша съёмочная группа. Репортаж корреспондента Ольги Эняевой.



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