Калмыцкие активисты стали победителями заочного этапа конкурса по созданию проектных офисов















Мероприятие проводится «Российским союзом сельской молодежи» и направлено на создание инфраструктуры развития гражданской активности на селе. По итогам отбора в число лучших вошли 22 команды из 20 регионов страны. В этом списке и степной регион.



Предполагается, что благодаря реализации проекта для сельских жителей будет организована постоянная консультативная поддержка и оказание иных видов услуг, направленных на решение насущных вопросов сельской молодежи и отраслевых общественных организаций. Проектные офисы будут способствовать развитию и реализации планов и программ, разработанных активной сельской молодежью. Сейчас инициативная команда из Калмыкии готовится защитить свой проект в очном этапе конкурса, который состоится 26 февраля в Москве.



Мероприятие проводится «Российским союзом сельской молодежи» и направлено на создание инфраструктуры развития гражданской активности на селе. По итогам отбора в число лучших вошли 22 команды из 20 регионов страны. В этом списке и степной регион.Предполагается, что благодаря реализации проекта для сельских жителей будет организована постоянная консультативная поддержка и оказание иных видов услуг, направленных на решение насущных вопросов сельской молодежи и отраслевых общественных организаций. Проектные офисы будут способствовать развитию и реализации планов и программ, разработанных активной сельской молодежью. Сейчас инициативная команда из Калмыкии готовится защитить свой проект в очном этапе конкурса, который состоится 26 февраля в Москве.



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