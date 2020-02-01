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Вчера, 15:18

В Калмыкии продолжается реализация программы капремонта в многоквартирных домах.


В Калмыкии продолжается реализация программы капремонта в многоквартирных домах.







Как сообщили сегодня в региональном фонде, в планах – реконструкция кровли 20 объектов. Из них 9 - в Элисте, 11 – в районах. А также замена лифтов в 2 многоэтажных домах.
Общая сумма финансирования – 114 миллионов 600 тысяч рублей. Из них - 16 миллионов выделены из ресбюджета, около 10 миллионов – из муниципальной казны, и свыше 88 миллионов - средства собственников.

Фонд капитального ремонта после встречи с жильцами начнет подготовку проектно-сметной документации и оформление договоров с подрядчиками. Во избежание нарушений с их стороны, особенно связанных со сроками выполнения строительно-монтажных работ, в документе предусмотрено положение о гарантийных обязательствах в течение 5 лет после сдачи объекта в эксплуатацию.

Всего же за период с 2020 по 2022-й годы в Калмыкии планируется выполнить капитальный ремонт общего имущества в 60 домах.





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