Историческая справедливость. В списке тех, за чьи права борется руководство Калмыкии, фронтовик Тимофей Кутыгин.



















Не всех героев нашла награда. Список имен наших земляков, которые в годы Великой Отечественной войны были представлены к высокому званию Герой Советского Союза, но, в силу разных обстоятельств, не получили медаль «Золотая звезда», увеличивается. Сейчас их 29 человек. Среди них единственный, кто здравствует - Тимофей Яковлевич Кутыгин, который вместо «Звезды Героя» получил «Орден Красного Знамени». 15 февраля ему исполнится 98 лет.



Восстановлением справедливости в эти дни занимаются общественники и власти Калмыкии. Среди тех, кто ходатайствует о награждении высокими званиями калмыцких воинов, которые совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны и доктор исторических наук – Уташ Очиров. В числе незаслуженно забытых героев и партизаны Юрий Клыков, Михаил Хонинов и Тамара Хахлынова. Сейчас, по инициативе Главы региона Бату Хасикова, готовится обращение к Президенту страны с документами, подтверждающими подвиги калмыцких воинов в боях с фашистскими захватчиками. Подробности в материале Ольги Эняевой.



Не всех героев нашла награда. Список имен наших земляков, которые в годы Великой Отечественной войны были представлены к высокому званию Герой Советского Союза, но, в силу разных обстоятельств, не получили медаль «Золотая звезда», увеличивается. Сейчас их 29 человек. Среди них единственный, кто здравствует - Тимофей Яковлевич Кутыгин, который вместо «Звезды Героя» получил «Орден Красного Знамени». 15 февраля ему исполнится 98 лет.Восстановлением справедливости в эти дни занимаются общественники и власти Калмыкии. Среди тех, кто ходатайствует о награждении высокими званиями калмыцких воинов, которые совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны и доктор исторических наук – Уташ Очиров. В числе незаслуженно забытых героев и партизаны Юрий Клыков, Михаил Хонинов и Тамара Хахлынова. Сейчас, по инициативе Главы региона Бату Хасикова, готовится обращение к Президенту страны с документами, подтверждающими подвиги калмыцких воинов в боях с фашистскими захватчиками. Подробности в материале Ольги Эняевой.



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