Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 13:15

Историческая справедливость. В списке тех, за чьи права борется руководство Калмыкии, фронтовик Тимофей Кутыгин.


Историческая справедливость. В списке тех, за чьи права борется руководство Калмыкии, фронтовик Тимофей Кутыгин.








Не всех героев нашла награда. Список имен наших земляков, которые в годы Великой Отечественной войны были представлены к высокому званию Герой Советского Союза, но, в силу разных обстоятельств, не получили медаль «Золотая звезда», увеличивается. Сейчас их 29 человек. Среди них единственный, кто здравствует - Тимофей Яковлевич Кутыгин, который вместо «Звезды Героя» получил «Орден Красного Знамени». 15 февраля ему исполнится 98 лет.

Восстановлением справедливости в эти дни занимаются общественники и власти Калмыкии. Среди тех, кто ходатайствует о награждении высокими званиями калмыцких воинов, которые совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны и доктор исторических наук – Уташ Очиров. В числе незаслуженно забытых героев и партизаны Юрий Клыков, Михаил Хонинов и Тамара Хахлынова. Сейчас, по инициативе Главы региона Бату Хасикова, готовится обращение к Президенту страны с документами, подтверждающими подвиги калмыцких воинов в боях с фашистскими захватчиками. Подробности в материале Ольги Эняевой.





Другие новости по теме:

  • Историческая справедливость должна быть восстановлена
  • На Аллее Героев отметили День памяти воинов 110 Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии
  • Калмыцкие следователи поблагодарили ветерана
  • Устанавливаются имена земляков, павших в годы войны
  • Праздника Победы с нетерпением ждут ветераны
  • Страна отметит 15 февраля День памяти воинов интернационалистов
  • Судьба солдата
  • Воспоминания о герое
  • В Вознесеновке открыли памятник Ивану Гермашеву
  • В Калмыкии почтили память павших героев Великой Отечественной войны

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34