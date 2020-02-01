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Вчера, 12:59

Приюту для бездомных животных в Элисте быть!


Приюту для бездомных животных в Элисте быть!






Об этом сообщили в столичной администрации. Первый в Калмыкии социальный объект для братьев наших меньших будет находиться на территории заброшенной станции МЧС недалеко от села Троицкое. Специалисты уже осмотрели место и отметили, что перекрытия и балки крепкие, необходимо только укрепить стены. Распоряжения по подготовке проекта, сметы, технического задания и дорожной карты объекта уже даны.

Стоит отметить, что питомцы, от которых владельцы отказались, а также бездомные четвероногие должны содержаться в социальных приютах согласно закону о защите животных. Правда, финансово закон не подкреплён, расходы на строительство, содержание и ветеринарные мероприятия должны изыскать сами муниципалитеты.



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