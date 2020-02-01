Глава региона посетил "проблемные дома" в 10 микрорайоне Элисты

В ходе рабочей поездки по Элисте Глава региона Бату Хасикова посетил многоэтажку в 10 микрорайоне. Как оказалось, еще при возведении жилого 36 –квартирного дома строительной организацией были нарушены нормы и правила. В данном микрорайоне немало домов, возведенных застройщиком, который сегодня признан банкротом. Но почти к каждому его творению – претензии. К примеру, четырехэтажный дом под номером шестнадцать. Он возведен со всевозможными нарушениями. Частично разрушены металлические конструкции, на которых здание пока еще держится. Из-за неправильно устроенных отмосток с фасадной части дома во время осадков в подвале скапливается вода. Туда же попадают поверхностные сточные воды из-за нарушенной гидроизоляции вводов канализационных труб. После осмотра дома Глава региона Бату Хасиков, дал поручения устранить все нарушения в сжатые сроки. Подробности в материале корреспондента Зои Бармагнановой.









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