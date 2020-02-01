Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 19:04

Глава региона посетил "проблемные дома" в 10 микрорайоне Элисты


В ходе рабочей поездки по Элисте Глава региона Бату Хасикова посетил многоэтажку в 10 микрорайоне. Как оказалось, еще при возведении жилого 36 –квартирного дома строительной организацией были нарушены нормы и правила. В данном микрорайоне немало домов, возведенных застройщиком, который сегодня признан банкротом. Но почти к каждому его творению – претензии. К примеру, четырехэтажный дом под номером шестнадцать. Он возведен со всевозможными нарушениями. Частично разрушены металлические конструкции, на которых здание пока еще держится. Из-за неправильно устроенных отмосток с фасадной части дома во время осадков в подвале скапливается вода. Туда же попадают поверхностные сточные воды из-за нарушенной гидроизоляции вводов канализационных труб. После осмотра дома Глава региона Бату Хасиков, дал поручения устранить все нарушения в сжатые сроки. Подробности в материале корреспондента Зои Бармагнановой.






Другие новости по теме:

  • В истории многострадального дома поставлена точка
  • Бату Хасиков посетил Октябрьский район
  • Рабочая поездка в Лаганское РМО руководителя республики Бату Хасикова
  • Бату Хасиков посетил социальные объекты в Троицком
  • Бату Хасиков посетил форум предпринимателей «Бизнес- старт»
  • Глава Калмыкии посетил Октябрьский район
  • В Элисте сдан 118-тиквартирный дом в 10-м микрорайоне
  • Задержано строительство дома для граждан из ветхого аварийного жилья
  • Алексей Орлов проинспектировал строительство дома для переселенцев
  • Глава Калмыкии требует сдать дом в срок

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34