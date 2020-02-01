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Сегодня, 18:21

Объекты Национальных проектов, реализуемых в республике, на контроле Правительства региона


Сегодня Руководителя республики Бату Хасикова ознакомили с теми проектами, которые власти Элисты решили воплотить в жизнь уже в этом году. В первую очередь, это строительство дорог на улицах с символическими названиями: улица Победы и Партизанская. На одном из этих объектов – покрытие в основном из асфальтобетонной крошки. Хотя власти города еще в 2018 – обещали привести улицу в надлежавший вид, и, даже под этот проект, якобы, были получены средства. Зато новое руководство муниципалитета сумело включить этот участок дороги в проект Улицы Победы и намерено к осени – ввести его в строй. В рамках данной программы приведут в нормативное состояние и участок дорожной сети на улице Партизанская. И произвести капитальный ремонт имеющихся коммуникаций. В ходе поездки – Бату Хасиков, вместе с исполняющим обязанности главы администрации Элисты Дмитрием Трапезниковым, посетил еще ряд объектов.





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