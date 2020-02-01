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Сегодня, 17:22

Активисты Общероссийского народного фронта Калмыкии просят власти изменить проект подъездной дороги к селу Красный Партизан


Общественники уверены, имеющееся проектное решение влечет за собой неэффективное использование бюджетных средств. Ранее, эксперты ОНФ уже обращали внимание прокуратуры на нарушения, из-за которых объект, протяженностью всего 10 километров, не могут сдать в эксплуатацию с 2018 года.
Согласно настоящему проекту, ширина дорожного полотна составляет 7 м, а толщина асфальтного слоя – 6 см, что ниже допустимой нормы. Разработчики не учли, Яшалтинский район – это житница республики, где ежегодно выращивают сотни тысяч тонн пшеницы. Именно рядом с этим селом находится зерновой ток, а значит, по новому дорожному участку будут ездить в большом количестве груженые машины, которые разобьют его за один сезон. В региональном штабе ОНФ считают, что в таком виде проект противоречит всем поставленным президентом задачам о создании безопасных и качественных автомобильных дорог.





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