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13-01-2020, 12:43

Сегодня – День российской печати


Сегодня – День российской печати. 13 января 1703 года впервые вышел в свет номер отечественной газеты «Ведомости». Издание было учреждено Петром 1 и выпускалось тогда повсеместно. Профессиональный праздник сегодня в Калмыкии отмечают сотрудники более 20 печатных и электронных средств массовой информации. Журналисты республики продолжают лучшие традиции своих предшественников, профессионально отражают происходящие события в общественной, социально-экономической и культурной жизни. А первый выпуск национальной газеты «Ойратские известия» вышел 15 ноября 1917 года. В этот день мы отмечаем день калмыцкой печати. Сам праздник сравнительно молодой, но за ним стоит более чем 100-летняя история прессы степной республики. И хотя сегодня цифровые СМИ пользуются популярностью, печатное слово всегда останется востребованным.



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