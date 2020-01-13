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13-01-2020, 12:41

Калмыцкие школьники приняли участие во Всероссийской олимпиаде по русскому языку


Сегодня около 400 ребят приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку. Это учащиеся с 4-го по 11-й классы. Столько же заявлено и на участие в математическом марафоне.

Зашифрованные задания из федерального центра были получены за 20 минут до начала работы в присутствии участников и вскрыты непосредственно в классах по схеме проведения ЕГЭ. Уже вечером на сайте центра детского творчества будут опубликованы итоги этого этапа. Для контроля привлечены 10 преподавателей КалмГУ. Всего в списке 22 предмета.

Кроме того, пройдут олимпиады по 5 дисциплинам региональной компетенции. Если для младших школьников – это важный соревновательный опыт, то для старшеклассников – это возможность заявить о себе и перейти на следующий уровень. В прошлом году воспитанница Элистинского лицея стала призёром всероссийской олимпиады. Сейчас работе с одарёнными детьми уделяется особое внимание.



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