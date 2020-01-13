Сегодня - День работников прокуратуры

В Элисте прошло торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику работников прокуратуры.



Вот уже почти три века работники «ока государева» ассоциируются с законностью, порядком и справедливостью, и прокуратура Калмыкии достойно продолжает эти традиции, написал в своем аккаунте в соцсетях Глава республики.



Наглядный показатель вашей работы – снижение уровня преступности в регионе. Хочу отметить открытость руководства ведомства – за 2019 год в прокуратуру поступило и было разрешено на четверть больше обращений, чем в предыдущем, подчеркнул Бату Хасиков. В Элисте прошло торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику работников прокуратуры.Вот уже почти три века работники «ока государева» ассоциируются с законностью, порядком и справедливостью, и прокуратура Калмыкии достойно продолжает эти традиции, написал в своем аккаунте в соцсетях Глава республики.Наглядный показатель вашей работы – снижение уровня преступности в регионе. Хочу отметить открытость руководства ведомства – за 2019 год в прокуратуру поступило и было разрешено на четверть больше обращений, чем в предыдущем, подчеркнул Бату Хасиков.



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