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13-01-2020, 12:39

Сегодня - День работников прокуратуры


В Элисте прошло торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику работников прокуратуры.

Вот уже почти три века работники «ока государева» ассоциируются с законностью, порядком и справедливостью, и прокуратура Калмыкии достойно продолжает эти традиции, написал в своем аккаунте в соцсетях Глава республики.

Наглядный показатель вашей работы – снижение уровня преступности в регионе. Хочу отметить открытость руководства ведомства – за 2019 год в прокуратуру поступило и было разрешено на четверть больше обращений, чем в предыдущем, подчеркнул Бату Хасиков.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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