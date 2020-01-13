Элистинцы выберут общественную территорию для благоустройства

За право благоустройства поборются три общественные территории Элисты. Комиссия утвердила список и включила его в бюллетень для рейтингового голосования, который пройдет 15 января.



В списке - Аллея Героев с парком, парк молодежный в 1 микрорайоне и площадь Победы в парке Дружба. Одна из этих территорий будет благоустроена в этом году в рамках региональной программы «Комфортная городская среда».



Проголосовать можно будет на 19 участках, которые будут расположены в общеобразовательных учреждениях города. Сейчас на сайте администрации размещены дизайн проекты общественных территорий, где каждый житель может ознакомиться и отдать свой голос за тот или иной объект. За право благоустройства поборются три общественные территории Элисты. Комиссия утвердила список и включила его в бюллетень для рейтингового голосования, который пройдет 15 января.В списке - Аллея Героев с парком, парк молодежный в 1 микрорайоне и площадь Победы в парке Дружба. Одна из этих территорий будет благоустроена в этом году в рамках региональной программы «Комфортная городская среда».Проголосовать можно будет на 19 участках, которые будут расположены в общеобразовательных учреждениях города. Сейчас на сайте администрации размещены дизайн проекты общественных территорий, где каждый житель может ознакомиться и отдать свой голос за тот или иной объект.



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