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13-01-2020, 12:36

Элистинцы выберут общественную территорию для благоустройства


За право благоустройства поборются три общественные территории Элисты. Комиссия утвердила список и включила его в бюллетень для рейтингового голосования, который пройдет 15 января.

В списке - Аллея Героев с парком, парк молодежный в 1 микрорайоне и площадь Победы в парке Дружба. Одна из этих территорий будет благоустроена в этом году в рамках региональной программы «Комфортная городская среда».

Проголосовать можно будет на 19 участках, которые будут расположены в общеобразовательных учреждениях города. Сейчас на сайте администрации размещены дизайн проекты общественных территорий, где каждый житель может ознакомиться и отдать свой голос за тот или иной объект.



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