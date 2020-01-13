В Калмыкии стартовала реализация федеральной программы «Земский учитель». 17 педагогов будут трудоустроены в муниципальные общеобразовательные школы.



Заявки на вакансии принимаются до 15 апреля на сайте регионального оператора – республиканского института повышения квалификации работников образования. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте профильного Министерства в разделе «Общее образование» - «Земский учитель». Комментарий главы ведомства – сегодня в следующем выпуске. В Калмыкии стартовала реализация федеральной программы «Земский учитель». 17 педагогов будут трудоустроены в муниципальные общеобразовательные школы.Заявки на вакансии принимаются до 15 апреля на сайте регионального оператора – республиканского института повышения квалификации работников образования. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте профильного Министерства в разделе «Общее образование» - «Земский учитель». Комментарий главы ведомства – сегодня в следующем выпуске.



Смотреть полный выпуск новостей



