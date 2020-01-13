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13-01-2020, 12:33

В Калмыкии стартовала реализация федеральной программы «Земский учитель»


В Калмыкии стартовала реализация федеральной программы «Земский учитель». 17 педагогов будут трудоустроены в муниципальные общеобразовательные школы.

Заявки на вакансии принимаются до 15 апреля на сайте регионального оператора – республиканского института повышения квалификации работников образования. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте профильного Министерства в разделе «Общее образование» - «Земский учитель». Комментарий главы ведомства – сегодня в следующем выпуске.



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