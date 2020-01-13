Налоговая служба приступает к мерам принудительного взыскания

Налоговая служба Калмыкии усиливает работу принудительного исполнения обязательств. Срок уплаты налогов физическими лицами истёк более месяца назад.



По данным ведомства к этому дню 63 тысячи плательщиков не погасили задолженность за прошлый год на сумму свыше 84 миллионов рублей. Из них, львиная доля приходится на транспортный налог. 26 с половиной миллионов – на земельный. И без малого 15 миллионов – на имущество.



Напомним, что уже более месяца на сумму долга ежедневно начисляется пеня. В дальнейшем ведомство вправе применить к должнику меры принудительного взыскания. Кроме того, ему может быть ограничен выезд за пределы страны. Налоговая служба Калмыкии усиливает работу принудительного исполнения обязательств. Срок уплаты налогов физическими лицами истёк более месяца назад.По данным ведомства к этому дню 63 тысячи плательщиков не погасили задолженность за прошлый год на сумму свыше 84 миллионов рублей. Из них, львиная доля приходится на транспортный налог. 26 с половиной миллионов – на земельный. И без малого 15 миллионов – на имущество.Напомним, что уже более месяца на сумму долга ежедневно начисляется пеня. В дальнейшем ведомство вправе применить к должнику меры принудительного взыскания. Кроме того, ему может быть ограничен выезд за пределы страны.



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