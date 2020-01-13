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13-01-2020, 12:25

Сельские ФАПы начнут работу в апреле


Двенадцать модульных фельдшерско-акушерских пунктов установлены в населенных пунктах республики. Но заработают они в апреле.

Сейчас идет процедура оформления необходимых документов, то есть их должны передать на баланс лечебных учреждений. Затем предстоит оснащение ФАПов соответствующим оборудованием. Главы РМО сейчас заняты благоустройством прилегающей территории. Будут отремонтированы подъездные пути, тротуары.

По словам профильного министра Юрия Кикенова, многие ФАПы на селе размещались в приспособленных помещениях. А теперь пациенты будут получать медицинскую помощь на качественно новом уровне.



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