Астропрогноз по восточному календарю

В новый год – с надеждами на светлое будущее. Каким он будет? Согласно восточному календарю, предсказания астрологи делают с точки зрения животного, которое покровительствует тому или иному году. Поможет нам в этом священнослужитель Центрального хурула Санан Матвенов. И прямо сейчас советы для тех, кто родился в год свиньи. В новый год – с надеждами на светлое будущее. Каким он будет? Согласно восточному календарю, предсказания астрологи делают с точки зрения животного, которое покровительствует тому или иному году. Поможет нам в этом священнослужитель Центрального хурула Санан Матвенов. И прямо сейчас советы для тех, кто родился в год свиньи.



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