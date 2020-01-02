Мощи святой Анастасии отправятся в колонии Калмыкии

Мощи Анастасии Узорешительницы совсем скоро отправятся в исправительные колонии Калмыкии. Напомню, эта святая считается покровительницей заключенных и их близких. Они обращаются к ней за духовной поддержкой.



Еще при жизни Анастасия посещала темницы: кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру во Христа. По благословению архиепископа Юстиниана святыня обрела пристанище в калмыцкой епархии. Сейчас она находится в храме святой Софии. Мощи Анастасии Узорешительницы совсем скоро отправятся в исправительные колонии Калмыкии. Напомню, эта святая считается покровительницей заключенных и их близких. Они обращаются к ней за духовной поддержкой.Еще при жизни Анастасия посещала темницы: кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру во Христа. По благословению архиепископа Юстиниана святыня обрела пристанище в калмыцкой епархии. Сейчас она находится в храме святой Софии.



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