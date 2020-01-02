Новый театральный сезон к юбилею

Национальный драматический театр имени Баатра Басангова к 100-летию автономии готовит спектакль «Братья калмыки». Это интерпретация литературного произведения Антона Амур-Санана «Мудрёшкин сын».



К открытию нового сезона афишу дополнит ещё одна постановка, которая рассказывает о пути буддийского учителя – Милорепы, великого тибетского йогина и поэта, жившего в 11 веке. Кроме того, в этом году театр отметит 40-летний юбилей первой калмыцкой студии ГИТИСА.



Режиссер Сергей Бурлаченко готовит спектакль с участием ее выпускников, теперь уже народных артистов Калмыкии. Планами на будущее поделился главный режиссер Борис Манджиев, также он подвел некоторые итоги 2019 года. Национальный драматический театр имени Баатра Басангова к 100-летию автономии готовит спектакль «Братья калмыки». Это интерпретация литературного произведения Антона Амур-Санана «Мудрёшкин сын».К открытию нового сезона афишу дополнит ещё одна постановка, которая рассказывает о пути буддийского учителя – Милорепы, великого тибетского йогина и поэта, жившего в 11 веке. Кроме того, в этом году театр отметит 40-летний юбилей первой калмыцкой студии ГИТИСА.Режиссер Сергей Бурлаченко готовит спектакль с участием ее выпускников, теперь уже народных артистов Калмыкии. Планами на будущее поделился главный режиссер Борис Манджиев, также он подвел некоторые итоги 2019 года.



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