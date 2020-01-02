Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:40

Генеральная прокуратура осуществит проверку бизнеса


Генеральная прокуратура опубликовала на своем сайте сводный план проверок бизнеса на текущий год. Речь идет о тех мероприятиях, которые организуются и проводятся надзорным ведомством в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля».

Чтобы отыскать в документе свою компанию, можно воспользоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. Также искать можно по адресу юридического лица.

Напомним, что в 2020 году продолжатся «надзорные каникулы» для малого бизнеса. Однако запрет не распространяется на лицензионные, проверки объектов с присвоенной категорией риска или класса опасности, а также среди злостных нарушителей.



Другие новости по теме:

  • Генеральная прокуратура России поощрила корреспондента ГТРК «Калмыкия»
  • Благоприятные условия для малого и среднего бизнеса
  • В Центре предпринимательства ведутся консультации для представителей малого бизнеса
  • Внедрять онлайн-кассу или нет?
  • Росстат будет наблюдать за деятельностью малого и среднего бизнеса
  • Актуальные темы в прямом эфире
  • Прокуратура - на защите земельных прав многодетных семей Приютненского района
  • Предприниматели Калмыкии обсудили проблемы кредитования бизнеса
  • Инспекция труда проводит проверки
  • Защитили права инвалида

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Убирают ли у Вас во дворе снег?

    Да
    Нет


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34