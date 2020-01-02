Генеральная прокуратура осуществит проверку бизнеса

Генеральная прокуратура опубликовала на своем сайте сводный план проверок бизнеса на текущий год. Речь идет о тех мероприятиях, которые организуются и проводятся надзорным ведомством в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля».



Чтобы отыскать в документе свою компанию, можно воспользоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. Также искать можно по адресу юридического лица.



Напомним, что в 2020 году продолжатся «надзорные каникулы» для малого бизнеса. Однако запрет не распространяется на лицензионные, проверки объектов с присвоенной категорией риска или класса опасности, а также среди злостных нарушителей. Генеральная прокуратура опубликовала на своем сайте сводный план проверок бизнеса на текущий год. Речь идет о тех мероприятиях, которые организуются и проводятся надзорным ведомством в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля».Чтобы отыскать в документе свою компанию, можно воспользоваться поиском по названию, ИНН или ОГРН. Также искать можно по адресу юридического лица.Напомним, что в 2020 году продолжатся «надзорные каникулы» для малого бизнеса. Однако запрет не распространяется на лицензионные, проверки объектов с присвоенной категорией риска или класса опасности, а также среди злостных нарушителей.



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