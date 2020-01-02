Новый порядок наблюдения за больными туберкулезом

В этом году в силу вступил новый порядок диспансерного наблюдения за больными туберкулезом. Приказ министерства здравоохранения России подразумевает, что в введение специалистов попадают вне зависимости от их согласия лица, у которых выявлена активная форма, люди с подозрением на это заболевание, а также те, кто был в контакте с больным.



А вот для исцелившихся от недуга наблюдение предусмотрено только с их согласия. Диспансеризация проводится по месту жительства пациента, а если он переезжает – то информация о нем передается в медучреждение по новому адресу.



В этом случае человек обязан в первую же декаду явиться в местный диспансер и встать под наблюдение. В этом году в силу вступил новый порядок диспансерного наблюдения за больными туберкулезом. Приказ министерства здравоохранения России подразумевает, что в введение специалистов попадают вне зависимости от их согласия лица, у которых выявлена активная форма, люди с подозрением на это заболевание, а также те, кто был в контакте с больным.А вот для исцелившихся от недуга наблюдение предусмотрено только с их согласия. Диспансеризация проводится по месту жительства пациента, а если он переезжает – то информация о нем передается в медучреждение по новому адресу.В этом случае человек обязан в первую же декаду явиться в местный диспансер и встать под наблюдение.



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