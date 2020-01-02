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Сегодня, 12:34

Новый порядок наблюдения за больными туберкулезом


В этом году в силу вступил новый порядок диспансерного наблюдения за больными туберкулезом. Приказ министерства здравоохранения России подразумевает, что в введение специалистов попадают вне зависимости от их согласия лица, у которых выявлена активная форма, люди с подозрением на это заболевание, а также те, кто был в контакте с больным.

А вот для исцелившихся от недуга наблюдение предусмотрено только с их согласия. Диспансеризация проводится по месту жительства пациента, а если он переезжает – то информация о нем передается в медучреждение по новому адресу.

В этом случае человек обязан в первую же декаду явиться в местный диспансер и встать под наблюдение.



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