Заканчивается прием заявок на конкурс

Остался всего один день до окончания приема заявок для участия в конкурсе творческих проектов по профилактике экстремизма и терроризма среди детских и молодежных СОНКО.



Организатором мероприятия является министерство спорта и молодежной политики Калмыкии совместно с республиканским центром молодежи.



Участвовать в нем могут физические лица, представители НКО, общественных объединений, волонтерских практик, молодые граждане от 18 до 35 лет, предоставившие все необходимые документы. Остался всего один день до окончания приема заявок для участия в конкурсе творческих проектов по профилактике экстремизма и терроризма среди детских и молодежных СОНКО.Организатором мероприятия является министерство спорта и молодежной политики Калмыкии совместно с республиканским центром молодежи.Участвовать в нем могут физические лица, представители НКО, общественных объединений, волонтерских практик, молодые граждане от 18 до 35 лет, предоставившие все необходимые документы.



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