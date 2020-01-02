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Сегодня, 12:27

Заканчивается прием заявок на конкурс


Остался всего один день до окончания приема заявок для участия в конкурсе творческих проектов по профилактике экстремизма и терроризма среди детских и молодежных СОНКО.

Организатором мероприятия является министерство спорта и молодежной политики Калмыкии совместно с республиканским центром молодежи.

Участвовать в нем могут физические лица, представители НКО, общественных объединений, волонтерских практик, молодые граждане от 18 до 35 лет, предоставившие все необходимые документы.



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