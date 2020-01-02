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Сегодня, 12:20

Стратегия социально-экономического развития Калмыкии


Стратегия социально-экономического развития Калмыкии до 2030 года, разработанная руководством региона призвана, в том числе, и переломить ситуацию и создать все условия, чтобы жителям республики не пришлось уезжать.

У Калмыкии высокий потенциал, написал в своем аккаунте в соцсетях Бату Хасиков, у нас есть точки роста, в которые стоит вкладываться и при грамотной реализации эти направления будут весьма прибыльны.

Это переработка в АПК, транспортно-логистическая инфраструктура, природные недра, туризм и другие. Глава региона отметил, что уже десятилетиями складывалась ситуация, когда люди, живущие в Калмыкии, вынуждены покидать родные края в поисках лучшей доли.

Безусловно, это проблема. Так как развитие республики напрямую связано с количеством живущих здесь людей. Потому команда правительства активно работает над решением этой задачи, подчеркнул Хасиков.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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