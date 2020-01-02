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Сегодня, 12:15

ДТП на дорогах республики


Накануне 31-летний житель Сарпинского района, управляя автомашиной марки «Хёндэ» на 252 километре федеральной трассы «Каспий», совершил обгон и столкнулся с другой иномаркой «Рено-Логан».

В результате машина съехала в кювет. А в медицинское учреждение с различными травмами доставлены 4 пассажира автомобиля «Хёндэ», в том числе один несовершеннолетний.

В этот же день 36-летняя жительница Астраханской области за рулем машины «Нисан», на участке автодороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь», расположенном на территории Приютненского района, не учла погодные условия и, не справившись с управлением, допустила опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате травмы получили 2 ее пассажира.



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