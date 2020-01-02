Обильные осадки в виде снега, которого так ждали элистинцы, обнажили коммунальные проблемы и доставили немало хлопот. Особо напряженной была ситуация этой ночью. Пришлось задействовать всю специализированную технику. Но работа не прекращается.



Обильный снегопад до сих пор не прекращается. Сейчас три часа ночи. Вся муниципальная техника работает на городских улицах. Ведь в это время машин на дорогах значительно меньше.



Чтобы не создавать заторы на дорогах снегоуборочная техника работала всю ночь. Городская дорожная служба перешла на круглосуточное дежурство.



Уборку снега начали с наиболее опасных участков, то есть там, где есть подъёмы и спуски. Но не прекращающиеся осадки только прибавляли работы. К тому же не хватает специализированных машин. Их всего 9.



Много смеси из песка и соли потребовала центральная улица, протяженность ее почти 10 километров. Транспортный поток наблюдается именно по Ленина.



Но руководитель Элисты Дмитрий Трапезников, который проинспектировал ночную работу бригад, сразу обратил внимание на технологию процесса засыпки дорожного полотна. Говорит, что асфальт выглядит как каток, а так не должно быть.



Главное, по мнению Трапезникова, чтобы не было нарушений. Поэтому на экспертизу была взята смесь, которая покажет насколько она качественная. К работе в экстремальных ситуациях дорожные службы должны быть готовы всегда, говорит он.



Будет разработана дорожная карта городских улиц, которая позволит ориентироваться, куда и когда направлять технику для расчистки проезжей части и тротуаров.



Работы по очистке дорог не только в черте города, но и за его пределами, с целью облегчить движение транспорта в пригородные поселки продолжаются. Выпавший снег не стал помехой движению на федеральной трассе.



К этому часу не было ни одного происшествия, обошлось без ДТП и образований заторов. Под контролем и зимовка скота. В республиканский штаб поступают данные о ходе компании. Снег выпал только в западных районах Калмыкии.



И еще в Приютненском и Целинном. Там, общественное поголовье перешло на стойловое содержание. А в остальных хозяйствах все еще используется подножный корм. Аварийных отключений электроэнергии также не зарегистрировано. Обильные осадки в виде снега, которого так ждали элистинцы, обнажили коммунальные проблемы и доставили немало хлопот. Особо напряженной была ситуация этой ночью. Пришлось задействовать всю специализированную технику. Но работа не прекращается.Обильный снегопад до сих пор не прекращается. Сейчас три часа ночи. Вся муниципальная техника работает на городских улицах. Ведь в это время машин на дорогах значительно меньше.Чтобы не создавать заторы на дорогах снегоуборочная техника работала всю ночь. Городская дорожная служба перешла на круглосуточное дежурство.Уборку снега начали с наиболее опасных участков, то есть там, где есть подъёмы и спуски. Но не прекращающиеся осадки только прибавляли работы. К тому же не хватает специализированных машин. Их всего 9.Много смеси из песка и соли потребовала центральная улица, протяженность ее почти 10 километров. Транспортный поток наблюдается именно по Ленина.Но руководитель Элисты Дмитрий Трапезников, который проинспектировал ночную работу бригад, сразу обратил внимание на технологию процесса засыпки дорожного полотна. Говорит, что асфальт выглядит как каток, а так не должно быть.Главное, по мнению Трапезникова, чтобы не было нарушений. Поэтому на экспертизу была взята смесь, которая покажет насколько она качественная. К работе в экстремальных ситуациях дорожные службы должны быть готовы всегда, говорит он.Будет разработана дорожная карта городских улиц, которая позволит ориентироваться, куда и когда направлять технику для расчистки проезжей части и тротуаров.Работы по очистке дорог не только в черте города, но и за его пределами, с целью облегчить движение транспорта в пригородные поселки продолжаются. Выпавший снег не стал помехой движению на федеральной трассе.К этому часу не было ни одного происшествия, обошлось без ДТП и образований заторов. Под контролем и зимовка скота. В республиканский штаб поступают данные о ходе компании. Снег выпал только в западных районах Калмыкии.И еще в Приютненском и Целинном. Там, общественное поголовье перешло на стойловое содержание. А в остальных хозяйствах все еще используется подножный корм. Аварийных отключений электроэнергии также не зарегистрировано.



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