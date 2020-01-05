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5-01-2020, 21:18

Калмыцкие врачи выиграли чемпионат России


Подтвердили класс. Калмыцкие врачи выиграли чемпионат России по мини-футболу в старшей возрастной категории 40+. Сегодня турнир, который провели в Элисте завершился. В этом году он собрал рекордное количество участников из 14 регионов страны.

Команде игроков помладше не удалось войти в число призеров, зато футболисты смогли отточить мастерство и, конечно, получить удовольствие от любимой игры.

Это уникальное событие реализуется под эгидой «Ассоциации врачей – любителей футбола» с 2015 года. В чемпионатах, а это уже шестой по счёту, принимают участие исключительно дипломированные врачи из различных регионов России.

Лучшие игроки отбираются в основу сборной России. По решению совета капитанов право провести турнир в 2019 было предоставлено степной столице. И он прошел с блеском и не без побед.

Чемпионат проходил в двух возрастных группах: «без ограничения» и «старше 40 лет». В первой - участвовали 13 команд, в ветеранской категории: Москва, Дагестан, Калмыкия и сборная ЮФО. Зрители страстно поддерживали футболистов, искренне деля эмоции с игроками.

Поддержка трибун подстегивала игроков. Многие участники приехали с семьями, так что зал был полон. Гости степной столицы отмечали гостеприимство Калмыкии. Порадовало, что победителем в возрастной категории «40 и выше» стала команда-хозяйка.

А в финальном матче первой категории встретились две столицы: Москва и Санкт-Петербург. В упорном, захватывающем поединке сильнее оказались москвичи.

Победителям и призёрам были вручены кубки и награды. Все отмечали, что такие спортивные события несут только пользу и позитив, и предлагают другим структурам проводить подобные соревнования.

Кстати, в этом году впервые будет проведён чемпионат мира по мини-футболу среди врачей, который пройдёт в польском городе Краков. Сборная России планирует принять участие, а сформирована она будет именно по итогам элистинского турнира.



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