Астропрогноз по восточному календарю

Новый год – это период, когда люди не прочь узнать ближайшее будущее. Согласно восточному календарю предсказания астрологи делают с точки зрения животного, которое покровительствует тому или иному году. Поможет нам в этом священнослужитель Центрального хурула Санан Матвенов. Cоветы для тех, кто родился в год лошади. Новый год – это период, когда люди не прочь узнать ближайшее будущее. Согласно восточному календарю предсказания астрологи делают с точки зрения животного, которое покровительствует тому или иному году. Поможет нам в этом священнослужитель Центрального хурула Санан Матвенов. Cоветы для тех, кто родился в год лошади.



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