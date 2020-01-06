Астропрогноз по восточному календарю

Новый год – это период, когда люди не прочь узнать ближайшее будущее. Согласно восточному календарю предсказания астрологи делают с точки зрения животного, которое покровительствует тому или иному году.



Поможет нам в этом священнослужитель центрального хурула Санан Матвенов. И прямо сейчас советы для тех, кто родился в год овцы. Новый год – это период, когда люди не прочь узнать ближайшее будущее. Согласно восточному календарю предсказания астрологи делают с точки зрения животного, которое покровительствует тому или иному году.Поможет нам в этом священнослужитель центрального хурула Санан Матвенов. И прямо сейчас советы для тех, кто родился в год овцы.



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