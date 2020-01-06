В Элисте будет ограничено движение

Сегодня с 18 часов и до 8 утра будет ограничено движение вблизи Казанского кафедрального собора. Будет перекрыт проезд по переулку Родниковый, от улицы Радонежского до улицы Хочинова и по улице Радонежского от дома № 98 до переулка Родниковый.



Об этом сообщают в администрации города. Будьте внимательны, выбирайте альтернативные маршруты. Сегодня с 18 часов и до 8 утра будет ограничено движение вблизи Казанского кафедрального собора. Будет перекрыт проезд по переулку Родниковый, от улицы Радонежского до улицы Хочинова и по улице Радонежского от дома № 98 до переулка Родниковый.Об этом сообщают в администрации города. Будьте внимательны, выбирайте альтернативные маршруты.



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