НОВОСТИ Прямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM











Сегодня Рождественский сочельник





Сегодня Рождественский сочельник. В казанском кафедральном соборе и в храме Святой Софии состоялась божественная литургия. В 23 часа начинается утреня, которая продолжится всенощным бдением. В преддверии великого праздника к жителям Калмыкии обратился архиепископ Юстиниан.



Этот день считается временем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В течение 40 дней верующие постились. И хотя этот пост не считается строгим, к 6 января он становится строже. В этот день принимать пищу нельзя до первой звезды.



На первый взгляд рецепт приготовления колива – первого угощения после длительного поста – прост. Однако для этого нужно много времени, рассказывает старший повар трапезной казанского кафедрального собора Елена Рвачева.



Полтора два часа уходит только на то, чтобы блюдо украсить. Но ведь и готовят здесь с размахом на 250-300 человек. Более привычные названия колива – кутья или сочиво. Пшеницу можно заменить на любую другую крупу, чаще это рис. Главное суть традиции остается неизменной.



Воздержание от употребления мяса и некоторых других видов продуктов – лишь часть подготовки к встрече Рождества Христова. Несмотря на суету праздничных дней, это время дано верующим для духовной дисциплины, прощения обид и совершения добрых поступков.



Еще одной доброй традицией этого праздника является украшение своих домов и улиц разноцветными гирляндами и хвойными красавицами.



Это также создает особую торжественную атмосферу, манящую приоткрыть завесу чуда, случившегося в рождественский сочельник в Вифлееме. Для того чтобы духовно очиститься и настроиться многие верующие приходят в эти дни в храм на службу.



На столе, накрытом в сочельник, должно быть всего 12 постных блюд. По числу апостолов, месяцев года и главных церковных праздников. Отведать необходимо понемногу каждого.



Кстати, калорийность пищи и ее вкус ничуть не уступают скоромной, то есть привычной: из мясных и молочных продуктов.



А согласно народным традициям с этого дня начинается Святочная неделя. Принято ходить друг к другу в гости, угощать Рождественской кутьей и исполнять так называемые колядки или благопожелания. Продолжатся святки до самого Крещения. Сегодня Рождественский сочельник. В казанском кафедральном соборе и в храме Святой Софии состоялась божественная литургия. В 23 часа начинается утреня, которая продолжится всенощным бдением. В преддверии великого праздника к жителям Калмыкии обратился архиепископ Юстиниан.Этот день считается временем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В течение 40 дней верующие постились. И хотя этот пост не считается строгим, к 6 января он становится строже. В этот день принимать пищу нельзя до первой звезды.На первый взгляд рецепт приготовления колива – первого угощения после длительного поста – прост. Однако для этого нужно много времени, рассказывает старший повар трапезной казанского кафедрального собора Елена Рвачева.Полтора два часа уходит только на то, чтобы блюдо украсить. Но ведь и готовят здесь с размахом на 250-300 человек. Более привычные названия колива – кутья или сочиво. Пшеницу можно заменить на любую другую крупу, чаще это рис. Главное суть традиции остается неизменной.Воздержание от употребления мяса и некоторых других видов продуктов – лишь часть подготовки к встрече Рождества Христова. Несмотря на суету праздничных дней, это время дано верующим для духовной дисциплины, прощения обид и совершения добрых поступков.Еще одной доброй традицией этого праздника является украшение своих домов и улиц разноцветными гирляндами и хвойными красавицами.Это также создает особую торжественную атмосферу, манящую приоткрыть завесу чуда, случившегося в рождественский сочельник в Вифлееме. Для того чтобы духовно очиститься и настроиться многие верующие приходят в эти дни в храм на службу.На столе, накрытом в сочельник, должно быть всего 12 постных блюд. По числу апостолов, месяцев года и главных церковных праздников. Отведать необходимо понемногу каждого.Кстати, калорийность пищи и ее вкус ничуть не уступают скоромной, то есть привычной: из мясных и молочных продуктов.А согласно народным традициям с этого дня начинается Святочная неделя. Принято ходить друг к другу в гости, угощать Рождественской кутьей и исполнять так называемые колядки или благопожелания. Продолжатся святки до самого Крещения.



Смотреть полный выпуск новостей



Другие новости по теме:



У православных начинается рождественский пост Завершается первая седмица Великого поста Сегодня – Крещенский сочельник У православных верующих начался Рождественский пост В Элисте состоялась рождественская литургия Сегодня - рождественский сочельник Православные христиане отмечают Рождественский сочельник Рождественский пост для очищения души Программа празднования Рождества в Элисте Православные отмечают рождественский сочельник



Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»



Р е к л а м а А р х и в « Январь 2020 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31







