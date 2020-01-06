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6-01-2020, 12:30

Сегодня Рождественский сочельник


Сегодня Рождественский сочельник. В казанском кафедральном соборе и в храме Святой Софии состоялась божественная литургия. В 23 часа начинается утреня, которая продолжится всенощным бдением. В преддверии великого праздника к жителям Калмыкии обратился архиепископ Юстиниан.

Этот день считается временем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В течение 40 дней верующие постились. И хотя этот пост не считается строгим, к 6 января он становится строже. В этот день принимать пищу нельзя до первой звезды.

На первый взгляд рецепт приготовления колива – первого угощения после длительного поста – прост. Однако для этого нужно много времени, рассказывает старший повар трапезной казанского кафедрального собора Елена Рвачева.

Полтора два часа уходит только на то, чтобы блюдо украсить. Но ведь и готовят здесь с размахом на 250-300 человек. Более привычные названия колива – кутья или сочиво. Пшеницу можно заменить на любую другую крупу, чаще это рис. Главное суть традиции остается неизменной.

Воздержание от употребления мяса и некоторых других видов продуктов – лишь часть подготовки к встрече Рождества Христова. Несмотря на суету праздничных дней, это время дано верующим для духовной дисциплины, прощения обид и совершения добрых поступков.

Еще одной доброй традицией этого праздника является украшение своих домов и улиц разноцветными гирляндами и хвойными красавицами.

Это также создает особую торжественную атмосферу, манящую приоткрыть завесу чуда, случившегося в рождественский сочельник в Вифлееме. Для того чтобы духовно очиститься и настроиться многие верующие приходят в эти дни в храм на службу.

На столе, накрытом в сочельник, должно быть всего 12 постных блюд. По числу апостолов, месяцев года и главных церковных праздников. Отведать необходимо понемногу каждого.

Кстати, калорийность пищи и ее вкус ничуть не уступают скоромной, то есть привычной: из мясных и молочных продуктов.

А согласно народным традициям с этого дня начинается Святочная неделя. Принято ходить друг к другу в гости, угощать Рождественской кутьей и исполнять так называемые колядки или благопожелания. Продолжатся святки до самого Крещения.



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