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6-01-2020, 12:20

Элиста вошла в десятку лучших городов России


По итогам прошлого года Элиста вошла в десятку лучших городов России по итогам всероссийского конкурса «Город России. Национальный выбор». По результатам голосования, степная жемчужина заняла 10 место, набрав почти 50 с половиной тысяч голосов.

Победитель Чебоксары. Кстати, столица Чувашии второй раз становится лучшей. Всего в списке претендентов значились 83 города. О каждом из них организаторы рассказали уникальную историю.

Цель проекта, который стартовал в год российской истории 8 лет назад, поддержать национальное развитие и самосознание поколений, возродить интерес к русским городам и их достопримечательностям. Стоит отметить, что всего раз представитель ЮФО занимал первое место.

Это был Севастополь в 2015 году. В этот раз он стал четвертым. Кстати вместе с Элистой - это единственные в топ-10 города Южного федерального округа. Что касается калмыцкой столицы, то такой высокий рейтинг у нее впервые.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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