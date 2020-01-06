Бригады скорой помощи работают в усиленном режиме

В праздничные дни сотрудники всех коммунальных служб и правоохранительных органов работают в усиленном режиме. Непросто сейчас и медикам. В период каникул, новогодних и рождественских выходных нагрузка максимальная.
Например, на станции скорой помощи. Если в будни поступает в общей сложности около сотни звонков в день. То сейчас их в полтора, а то и в два раза больше.
Наша съемочная группа попыталась отследить весь процесс работы врачебной бригады – от получения сигнала до назначения лечения пациенту.
Первый звонок, рассказывает фельдшер Елена Шаталова, поступил сразу после боя курантов в ноль часов пять минут. В это время дежурила ее бригада номер пять. 53-летняя элистинка жаловалась на боли в области сердца.
Но, это редкий случай, говорит врач, потому что, начиная с последней декады декабря, когда люди гуляют на корпоративных торжествах, вызовы связаны по большей части с опьянением и его последствиями.
В эти дни работают 9 бригад "Скорой помощи". В их введении территория в радиусе 70 километров. Инсульты, пищевые отравления, гипертония, аллергия, несчастные случаи, выпадения из окон, неосторожное обращение с петардами и бенгальскими огнями.
У медиков нет даже графика работы. Выезжают все. Сейчас на одну карету скорой, как правило, приходится около 20 вызовов, говорит диспетчер Дукр Нохаева.
Не так часто едем на ДТП, возможно машин в эти дни на дорогах меньше, отмечает она. А водитель Олег Минаев рассказывает, что в праздники по-прежнему немало автолюбителей, мешающих проехать спецтранспорту.
У сотрудников службы 03 немало забавных «новогодних» историй. Фельдшер Елена Шаталова за 25 лет работы неоднократно дежурила в ночь на 1 января. В этом году, говорит, выехали на улицу Радонежского к ребенку с сыпью. Заболел ветряной оспой.
Однако, выяснилось, что мальчик заразил многочисленных братьев и сестер. Теперь все малыши в пятнах, а родители спешно скупают зеленку чуть ли не литрами. Смена - 24 часа в сутки.
Поэтому, очередной вызов не заставляет долго ждать. Вместе с бригадой скорой помощи это два фельдшера и водитель мы отправляемся к 90-летнему пациенту с гипертонией в дом-интернат.
Система ГЛОНАСС отслеживает, на каком этапе находится бригада медиков. В их распоряжении рация, телефоны. Ни одна машина не возвращается без команды диспетчера. Да и недавно полученные новые автомобили позволяют сократить время приезда к пациенту.
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