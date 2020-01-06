Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




6-01-2020, 12:11

Бригады скорой помощи работают в усиленном режиме


В праздничные дни сотрудники всех коммунальных служб и правоохранительных органов работают в усиленном режиме. Непросто сейчас и медикам. В период каникул, новогодних и рождественских выходных нагрузка максимальная.

Например, на станции скорой помощи. Если в будни поступает в общей сложности около сотни звонков в день. То сейчас их в полтора, а то и в два раза больше.

Наша съемочная группа попыталась отследить весь процесс работы врачебной бригады – от получения сигнала до назначения лечения пациенту.

Первый звонок, рассказывает фельдшер Елена Шаталова, поступил сразу после боя курантов в ноль часов пять минут. В это время дежурила ее бригада номер пять. 53-летняя элистинка жаловалась на боли в области сердца.

Но, это редкий случай, говорит врач, потому что, начиная с последней декады декабря, когда люди гуляют на корпоративных торжествах, вызовы связаны по большей части с опьянением и его последствиями.

В эти дни работают 9 бригад "Скорой помощи". В их введении территория в радиусе 70 километров. Инсульты, пищевые отравления, гипертония, аллергия, несчастные случаи, выпадения из окон, неосторожное обращение с петардами и бенгальскими огнями.

У медиков нет даже графика работы. Выезжают все. Сейчас на одну карету скорой, как правило, приходится около 20 вызовов, говорит диспетчер Дукр Нохаева.

Не так часто едем на ДТП, возможно машин в эти дни на дорогах меньше, отмечает она. А водитель Олег Минаев рассказывает, что в праздники по-прежнему немало автолюбителей, мешающих проехать спецтранспорту.

У сотрудников службы 03 немало забавных «новогодних» историй. Фельдшер Елена Шаталова за 25 лет работы неоднократно дежурила в ночь на 1 января. В этом году, говорит, выехали на улицу Радонежского к ребенку с сыпью. Заболел ветряной оспой.

Однако, выяснилось, что мальчик заразил многочисленных братьев и сестер. Теперь все малыши в пятнах, а родители спешно скупают зеленку чуть ли не литрами. Смена - 24 часа в сутки.

Поэтому, очередной вызов не заставляет долго ждать. Вместе с бригадой скорой помощи это два фельдшера и водитель мы отправляемся к 90-летнему пациенту с гипертонией в дом-интернат.

Система ГЛОНАСС отслеживает, на каком этапе находится бригада медиков. В их распоряжении рация, телефоны. Ни одна машина не возвращается без команды диспетчера. Да и недавно полученные новые автомобили позволяют сократить время приезда к пациенту.



Другие новости по теме:

  • Масштабные перемены в службе «Cкорой помощи»
  • В Калмыкию поступят автомобили скорой помощи и школьные автобусы
  • Городская станция скорой помощи отмечает 60-летний юбилей
  • 10 новых автомобилей скорой помощи поступили в республику
  • Новые автомобили скорой помощи поступили в республику
  • В Элисте произошло ДТП с участием машины скорой помощи
  • В медицинские учреждения Калмыкии поступили 15 автомобилей скорой помощи
  • Автопарк станции скорой помощи пополнился тремя новыми машинами
  • Реанимобили для Черноземельской ЦРБ и элистинской скорой помощи
  • Функции скорой помощи разделены на две службы

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34