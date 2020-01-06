Бригады скорой помощи работают в усиленном режиме

В праздничные дни сотрудники всех коммунальных служб и правоохранительных органов работают в усиленном режиме. Непросто сейчас и медикам. В период каникул, новогодних и рождественских выходных нагрузка максимальная.



Например, на станции скорой помощи. Если в будни поступает в общей сложности около сотни звонков в день. То сейчас их в полтора, а то и в два раза больше.



Наша съемочная группа попыталась отследить весь процесс работы врачебной бригады – от получения сигнала до назначения лечения пациенту.



Первый звонок, рассказывает фельдшер Елена Шаталова, поступил сразу после боя курантов в ноль часов пять минут. В это время дежурила ее бригада номер пять. 53-летняя элистинка жаловалась на боли в области сердца.



Но, это редкий случай, говорит врач, потому что, начиная с последней декады декабря, когда люди гуляют на корпоративных торжествах, вызовы связаны по большей части с опьянением и его последствиями.



В эти дни работают 9 бригад "Скорой помощи". В их введении территория в радиусе 70 километров. Инсульты, пищевые отравления, гипертония, аллергия, несчастные случаи, выпадения из окон, неосторожное обращение с петардами и бенгальскими огнями.



У медиков нет даже графика работы. Выезжают все. Сейчас на одну карету скорой, как правило, приходится около 20 вызовов, говорит диспетчер Дукр Нохаева.



Не так часто едем на ДТП, возможно машин в эти дни на дорогах меньше, отмечает она. А водитель Олег Минаев рассказывает, что в праздники по-прежнему немало автолюбителей, мешающих проехать спецтранспорту.



У сотрудников службы 03 немало забавных «новогодних» историй. Фельдшер Елена Шаталова за 25 лет работы неоднократно дежурила в ночь на 1 января. В этом году, говорит, выехали на улицу Радонежского к ребенку с сыпью. Заболел ветряной оспой.



Однако, выяснилось, что мальчик заразил многочисленных братьев и сестер. Теперь все малыши в пятнах, а родители спешно скупают зеленку чуть ли не литрами. Смена - 24 часа в сутки.



Поэтому, очередной вызов не заставляет долго ждать. Вместе с бригадой скорой помощи это два фельдшера и водитель мы отправляемся к 90-летнему пациенту с гипертонией в дом-интернат.



Система ГЛОНАСС отслеживает, на каком этапе находится бригада медиков. В их распоряжении рация, телефоны. Ни одна машина не возвращается без команды диспетчера. Да и недавно полученные новые автомобили позволяют сократить время приезда к пациенту. В праздничные дни сотрудники всех коммунальных служб и правоохранительных органов работают в усиленном режиме. Непросто сейчас и медикам. В период каникул, новогодних и рождественских выходных нагрузка максимальная.Например, на станции скорой помощи. Если в будни поступает в общей сложности около сотни звонков в день. То сейчас их в полтора, а то и в два раза больше.Наша съемочная группа попыталась отследить весь процесс работы врачебной бригады – от получения сигнала до назначения лечения пациенту.Первый звонок, рассказывает фельдшер Елена Шаталова, поступил сразу после боя курантов в ноль часов пять минут. В это время дежурила ее бригада номер пять. 53-летняя элистинка жаловалась на боли в области сердца.Но, это редкий случай, говорит врач, потому что, начиная с последней декады декабря, когда люди гуляют на корпоративных торжествах, вызовы связаны по большей части с опьянением и его последствиями.В эти дни работают 9 бригад "Скорой помощи". В их введении территория в радиусе 70 километров. Инсульты, пищевые отравления, гипертония, аллергия, несчастные случаи, выпадения из окон, неосторожное обращение с петардами и бенгальскими огнями.У медиков нет даже графика работы. Выезжают все. Сейчас на одну карету скорой, как правило, приходится около 20 вызовов, говорит диспетчер Дукр Нохаева.Не так часто едем на ДТП, возможно машин в эти дни на дорогах меньше, отмечает она. А водитель Олег Минаев рассказывает, что в праздники по-прежнему немало автолюбителей, мешающих проехать спецтранспорту.У сотрудников службы 03 немало забавных «новогодних» историй. Фельдшер Елена Шаталова за 25 лет работы неоднократно дежурила в ночь на 1 января. В этом году, говорит, выехали на улицу Радонежского к ребенку с сыпью. Заболел ветряной оспой.Однако, выяснилось, что мальчик заразил многочисленных братьев и сестер. Теперь все малыши в пятнах, а родители спешно скупают зеленку чуть ли не литрами. Смена - 24 часа в сутки.Поэтому, очередной вызов не заставляет долго ждать. Вместе с бригадой скорой помощи это два фельдшера и водитель мы отправляемся к 90-летнему пациенту с гипертонией в дом-интернат.Система ГЛОНАСС отслеживает, на каком этапе находится бригада медиков. В их распоряжении рация, телефоны. Ни одна машина не возвращается без команды диспетчера. Да и недавно полученные новые автомобили позволяют сократить время приезда к пациенту.



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