Телеканал «Россия» объявляет кастинг на шоу «Ну-ка все вместе»

Телеканал «Россия» объявляет кастинг участников нового сезона шоу «Ну-ка все вместе». Если вы поете так, что все кричат вам «бис», если вы уверены в своих силах, если вы талантливы и харизматичны – испытайте судьбу, оставляйте заявку!



Шоу появилось в прошлом году и сразу заинтриговало зрителей. Это не просто вокальный конкурс – это битва за сердца жюри и симпатии миллионов. Свои невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений.



Выступления оценивают сразу 100 человек в студии – самое масштабное жюри на российском телевидении. СОТНЯ – это певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, блогеры, люди разных профессий, которые разбираются в музыке.



Их предводитель Сотни – знаменитый певец, чье имя в новом сезоне пока держат в секрете. В прошлом сезоне это был Сергей Лазарев. А Кубок победителя и денежный приз в миллион рублей завоевал 22-летний Андрей Лисовский из Сочи.



В этом году у новых участников есть шанс повторить этот успех и даже превзойти его. Заявки на кастинг принимаются до 20 января. Телеканал «Россия» объявляет кастинг участников нового сезона шоу «Ну-ка все вместе». Если вы поете так, что все кричат вам «бис», если вы уверены в своих силах, если вы талантливы и харизматичны – испытайте судьбу, оставляйте заявку!Шоу появилось в прошлом году и сразу заинтриговало зрителей. Это не просто вокальный конкурс – это битва за сердца жюри и симпатии миллионов. Свои невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений.Выступления оценивают сразу 100 человек в студии – самое масштабное жюри на российском телевидении. СОТНЯ – это певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, блогеры, люди разных профессий, которые разбираются в музыке.Их предводитель Сотни – знаменитый певец, чье имя в новом сезоне пока держат в секрете. В прошлом сезоне это был Сергей Лазарев. А Кубок победителя и денежный приз в миллион рублей завоевал 22-летний Андрей Лисовский из Сочи.В этом году у новых участников есть шанс повторить этот успех и даже превзойти его. Заявки на кастинг принимаются до 20 января.



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