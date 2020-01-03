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3-01-2020, 12:55

Телеканал «Россия» объявляет кастинг на шоу «Ну-ка все вместе»


Телеканал «Россия» объявляет кастинг участников нового сезона шоу «Ну-ка все вместе». Если вы поете так, что все кричат вам «бис», если вы уверены в своих силах, если вы талантливы и харизматичны – испытайте судьбу, оставляйте заявку!

Шоу появилось в прошлом году и сразу заинтриговало зрителей. Это не просто вокальный конкурс – это битва за сердца жюри и симпатии миллионов. Свои невероятные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений.

Выступления оценивают сразу 100 человек в студии – самое масштабное жюри на российском телевидении. СОТНЯ – это певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, блогеры, люди разных профессий, которые разбираются в музыке.

Их предводитель Сотни – знаменитый певец, чье имя в новом сезоне пока держат в секрете. В прошлом сезоне это был Сергей Лазарев. А Кубок победителя и денежный приз в миллион рублей завоевал 22-летний Андрей Лисовский из Сочи.

В этом году у новых участников есть шанс повторить этот успех и даже превзойти его. Заявки на кастинг принимаются до 20 января.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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