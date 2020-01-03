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3-01-2020, 12:45

На экраны страны вышел блокбастер «Вторжение»


С 1 января на большие экраны страны, в том числе и в кинотеатрах Элисты, вышел блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение». Это фантастический экшн о новой угрозе для планеты со стороны инопланетных созданий.

Зрителей ждут невероятные спецэффекты и закрученный драматический сюжет. А также знакомые, уже повзрослевшие герои, полюбившиеся еще с первой части серии «Притяжение» 2017 года. Что изменилось? Кому предстоит теперь спасть мир?

В новогодний прокат, при поддержке телеканала «Россия», вышли сразу две картины: комедия «Холоп» Клима Шипенко и долгожданное продолжение блокбастера Фёдора Бондарчука.

Это история уже знакомой девушки Юли, над которой ставят опыты в лабораториях, после контакта с инопланетными технологиями. Те же персонажи, тот же город, но абсолютно другой сюжет по своему содержанию и смыслу.

Да и работа над «Вторжением» была сложнее. Учёные и военные разбирают на атомы чувства, эмоции и переживания героини, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Но её сверхъестественные способности волнуют не только землян.

Над планетой нависла угроза нашествия пришельцев. И победить в грядущем столкновении можно только одним способом: найти в себе силы остаться людьми.

На первом месте тут приключения и фантастика, но там же есть и элементы катастрофы. Москва оказывается под водой, которая вообще является отдельным персонажем фильма, говорят сценаристы.

Немаловажной, а возможно и главной темой фильма является любовь: двое находятся на космических расстояниях друг от друга.

Фильм получился очень зрелищным и невероятно реалистичным. Картину отличает то, что события происходят в реальное время. Авторы подчеркнули важность информации как таковой. Как люди используют ее, насколько глубокое придают ей значение.

Ведь ради общего спасения каждый должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов. Смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий – на эти вопросы герои ищут ответы.

По словам зрителей, картина получилась яркой и насыщенной. Неудивительно, что критики пророчат ей лидерство проката.

Уже не раз отмечено, что впервые в истории российских блокбастеров сюжет строится вокруг женского персонажа. Не оставят никого равнодушными и красивейшие локации: съёмки в Будапеште, Калининграде, Москве и на Камчатке.

Кстати, «Вторжение» снимали сразу две съёмочные группы – около 450 человек. А ещё специально для фильма Министерство обороны предоставило новейшие виды военной техники и оружия, в том числе испытательные образцы, которые только будут внедряться в производство.

Так что каждый найдет для себя повод посмотреть новогоднюю премьеру.



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